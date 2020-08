Saldo e stralcio: i mille euro vanno calcolati sull'intera cartella (Di lunedì 31 agosto 2020) Saldo e stralcio sul valore complessivo dei carichi di ciascuna cartellaCome opera il limite di valore Il riferimento ai "debiti residui"Cumulo dei singoli carichiDebiti di diversa naturaSaldo e stralcio sul valore complessivo dei carichi di ciascuna cartellaTorna suL'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 (c.d. pace fiscale), convertito, con modificazione, nella legge n. 136 del 2018, in materia di cosiddetto "Saldo e stralcio" si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore cui è correlato l'annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla ... Leggi su studiocataldi

