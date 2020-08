Rete unica a banda ultra-larga, c'è l'accordo per la svolta digitale in Italia. Ecco chi la costruisce (Di lunedì 31 agosto 2020) Via libera del Cda di Cassa depositi e prestiti alla firma di una lettera di intenti con Tim finalizzata a dare vita alla società della Rete unica nazionale necessaria per l'accelerazione dello sviluppo digitale dell'Italia. Il progetto punta, si legge in una nota di Cdp, alla nascita di AccessCo, società aperta anche ad altri investitori e destinata a gestire la Rete unica nazionale. AccessCo verrà costituita mediante la fusione di FiberCop, società comprensiva della Rete di accesso primaria e secondaria di Tim, e di Open Fiber, società dedicata alla fibra ottica e partecipata da Cdp e Enel. Il progetto - che risulta subordinato al consenso delle altre parti coinvolte e al completamento dei relativi processi valutativi e decisionali ... Leggi su iltempo

