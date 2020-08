NBA Playoff 2020, Milwaukee Bucks-Miami Heat in tv: data, canale e orario gara-1 (Di lunedì 31 agosto 2020) Milwaukee Bucks-Miami Heat, gara-1 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. Le due squadre hanno raggiunto le semifinali come da pronostico: tutto secondo i piani, o quasi, per i Bucks di Budenholzer, che hanno avuto la meglio sui molto meno quotati padroni di casa dei Magic. Se loro hanno sofferto più del previsto, rimanendo quasi sempre in controllo della situazione pur avendo a che fare con un avversario duro a morire nonostante le tante defezioni, lo stesso non può dirsi degli Heat, reduci dal comodo sweep servito ai danni dei malcapitati Pacers. L’ultima partita della serie risale allo scorso lunedì, con i ragazzi di Spoelstra che hanno avuto una settimana a disposizione per preparare il matchup ... Leggi su sportface

Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - rtl1025 : ?? La protesta per il ferimento di James #Blake da parte della polizia in #Wisconsin ha raggiunto l'#NBA. I… - SkySportNBA : ULTIM'ORA I PLAYOFF RIPRENDONO DOMANI SERA DOPO 3 GIORNI DI STOP. LO ANNUNCIANO NBA E NBPA IN UN COMUNICATO CONGIUNTO #SkyNBA #NBA - Ciombe82 : RT @BBallMinds_it: Breakdown della Motion Offense degli Utah Jazz nei Playoff NBA della bolla di Orlando. - StefanoRod86 : RT @BBallMinds_it: Breakdown della Motion Offense degli Utah Jazz nei Playoff NBA della bolla di Orlando. -