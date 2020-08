My Way, la fragranza per la generazione che vive la vita a modo proprio (Di lunedì 31 agosto 2020) Chissà, forse non sarà un caso che proprio nel 2020, anno del cinquantesimo anniversario di uno dei libri più iconici del ‘900, «Il gabbiano Jonathan Livingston» di Richard Bach, inno a una vita intrisa della bellezza della libertà, dalla maison Armani arrivi un profumo che celebra proprio questo concetto. Si chiama My Way e già dal nome la nuova creazione olfattiva voluta da Re Giorgio esprime tutta la potenza del fare scelte indipendenti senza timore di essere giudicati. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Way fragranza My Way, la fragranza per la generazione che vive la vita a modo proprio Vanity Fair.it My Way, la fragranza per la generazione che vive la vita a modo proprio

Frank Sinatra cantava nell'iconica canzone «My Way» di una vita vissuta a pieno, allo stesso modo la nuova fragranza della maison Armani è il manifesto di un nuovo approccio al vivere, seguendo in lib ...

Adria Arjona, testimonial di My Way il primo profumo 100% carbon neutral

Minuta e dai capelli corvini, Adria Arjona unisce a «citazioni» estetiche da Salma Hayek e Jennifer Lopez, una personalità forte, edificata on the road sugli insegnamenti del padre Ricardo, noto canta ...

Frank Sinatra cantava nell'iconica canzone «My Way» di una vita vissuta a pieno, allo stesso modo la nuova fragranza della maison Armani è il manifesto di un nuovo approccio al vivere, seguendo in lib ...Minuta e dai capelli corvini, Adria Arjona unisce a «citazioni» estetiche da Salma Hayek e Jennifer Lopez, una personalità forte, edificata on the road sugli insegnamenti del padre Ricardo, noto canta ...