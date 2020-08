Maltempo, l’autunno avanza sul Centro Italia: +17°C in pieno giorno da Roma a Firenze, ultime ore di caldo al Sud con +40°C in Calabria ma stanno arrivando i temporali [DATI] (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Maltempo che in queste ore sta interessando il Centro Italia ha portato un notevole calo delle temperature. Così, complice la pioggia e la grandine che sferzano le regioni centrali, con temperature che in pieno giorno si attestano intorno ai +17-18°C, sembra essere arrivato l’autunno su questo settore della nostra penisola. Alle 14:30, si registrano: +15°C a Pistoia; +16°C a Perugia, Prato; +17°C a Firenze, Siena, Pisa, L’Aquila, Viterbo; +18°C a Roma, Rimini; +19°C ad Ancona, Pesaro, Forlì. A poca distanza nelle regioni meridionali, invece, fa ancora molto caldo. Segnaliamo: +40°C a Sellia, +37°C a Cosenza, +36°C a Lamezia Terme, +35°C a Catania, +34°C a Crotone, Lecce, ... Leggi su meteoweb.eu

