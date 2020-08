La "capitana" dell'Ong già indagata che torna a sfidare l’Italia in mare (Di lunedì 31 agosto 2020) Giuseppe De Lorenzo Pia Klemp giuda la Luoise Michel, nave finanziata dall'artista Bansky. Il suo passato con Iuventa, Sea Watch 3 e l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Il nome della nave è quello di un’anarchica femmnista, Louise Michel. Il dipinto sul ponte porta la firma di Bansky, che la rende in pratica un’opera d’arte galleggiante. Il capitano, o la capitana vede voi, si chiama invece Pia Klemp, meno famosa di Carola Rackete eppure non del tutto sconosciuta all’Italia. già alla guida delle navi Iuventa e Sea Watch 3, la storia di Pia merita un po’ di attenzione a fronte del rinnovato attivismo delle Ong nel Mediterraneo. Perché mentre la Guarda Costiera italiana carica 49 migranti dei 219 caricati ... Leggi su ilgiornale

La Louise Michel, questo il nome, è operativa nel Mediterraneo dal 18 agosto e ha partecipato ad altre missioni con altre ong. Il 27 agosto si è svolto il primo salvataggio Sono stati tratti in salvo ...

