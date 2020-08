Il lato oscuro dello smart working: in crisi trasporti, mense e servizi agli uffici (Di lunedì 31 agosto 2020) Ancora oggi a 3,5milioni di lavoratori operano da casa. Ma l’«esodo» colpisce duramente un indotto fatto di ristorazione, pulizie e facility management Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Il lato oscuro dello smart working: trasporti, mense e servizi agli uffici ko: Ancora oggi a 3,5milioni di lavorato… - pinksyoongi : Sì, sì, sono passata 'al lato oscuro' e per fortuna l'ho fatto. Non sono così cieca, misogina e razzista come voi.… - gispedicato : @PoliticaPerJedi Non è una risposta da te. Il mondo, riflettici bene, oggi si divide tra liberali e populisti. Del… - pinksyoongi : Io ascolto di tutto, ho letteralmente una playlist con le canzoni dei cartoni animati e nessuno mi dice nulla, anzi… - fabrilla2 : RT @MirellaColange1: -

Ultime Notizie dalla rete : lato oscuro Il lato oscuro dello smart working: trasporti, mense e servizi agli uffici ko Il Sole 24 ORE Il lato oscuro dello smart working: trasporti, mense e servizi agli uffici ko

Il rientro di settembre, con la ripresa dopo le ferie e la riapertura delle scuole, dimentica alcuni settori che resteranno fermi (o quasi) anche nelle prossime settimane. E, forse, continueranno a es ...

Chi sono i New Mutants, visto che finalmente arriva il loro film

Lo sfortunato film dedicato ai giovani supereroi mutanti della Marvel sbarca al cinema il 2 settembre, dopo anni di rinvii. Per chi ancora spera di vederlo, ecco tutti i retroscena sui protagonisti ca ...

Il rientro di settembre, con la ripresa dopo le ferie e la riapertura delle scuole, dimentica alcuni settori che resteranno fermi (o quasi) anche nelle prossime settimane. E, forse, continueranno a es ...Lo sfortunato film dedicato ai giovani supereroi mutanti della Marvel sbarca al cinema il 2 settembre, dopo anni di rinvii. Per chi ancora spera di vederlo, ecco tutti i retroscena sui protagonisti ca ...