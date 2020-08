Giannini: riattivazione Ztl, Raggi ci ripensi (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – “Solamente chi non ha fatto un giro per il centro di Roma puo’ pensare di penalizzare ancora di piu’ le attivita’ commerciali, duramente colpite dalla crisi, riattivando i varchi della ZTL. Ho personalmente scritto alla Raggi per chiederle di ripensare questa scelta! Non facciamo che della citta’ piu’ bella del mondo rimanga un deserto!”. Cosi’ su Facebook il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. Leggi su romadailynews

