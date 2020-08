De Luca rimanda a giovedì ogni decisione sull’inizio della scuola (Di lunedì 31 agosto 2020) A meno di due settimane dall’inizio dell’anno scolastico, c’è ancora molta incertezza su cosa succederà. I pareri degli scienziati sono discordanti, mentre il Governo continua a considerare una priorità quella della ripresa delle lezioni in aula. Molte sono le Regioni che fino ad oggi hanno espresso perplessità sulla ripresa della scuola considerando il crescente aumento di casi di positività nel nostro Paese. La Calabria ad esempio ha deciso fin dall’inizio di agosto di posticipare al 24 settembre l’inizio delle lezioni e anche la Campania si lancia sulla stessa strada. Come promesso nei giorni scorsi infatti il presidente della Regione Vincenzo De Luca, ha confermato oggi una nuova riunione per giovedì prossimo per valutare la ... Leggi su ilnapolista

