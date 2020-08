Dagli incroci con Ronaldo e la Juve al Milan. Storia dello Shamrock Rovers (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - Saranno gli irlandesi dello Shamrock Rovers gli avversari del Milan nel secondo turno preliminare di Europa League. Il sorteggio ha messo di fronte i rossoneri contro la squadra più titolata e importante del Paese che in questa stagione ha già giocato 9 partite di campionato, conquistando 23 punti su 27, e il primo turno di qualificazione del torneo europeo dove ha eliminato ai rigori, dopo una lunga maratona (13-12) i finlandesi dell'Ilves Tampere. La bacheca del club irlandese è piena di trofei grazie ai 17 'scudetti' e le 25 coppe nazionali vinte in 120 anni di Storia. Ma nell'ultimo trentennio le cose non sono andate benissimo. Sono arrivati appena tre scudetti, nel 1994, nel 2010 e nel 2011 e alcune delusioni. Come il secondo posto del 2019 alle spalle del Dundalk, oggi allenato ... Leggi su agi

repubblica : Milano, la svolta per le bici parte dagli incroci: 'Automobilisti, fate largo ai ciclisti' [di ZITA DAZZI] [aggiorn… - Agenzia_Italia : Dagli incroci con Ronaldo e la Juve al Milan. Storia dello Shamrock Rovers - 85AleFrau : Dagli incroci con Ronaldo e la Juve al #Milan. Storia 'europea' dello #ShamrockRovers - Vivi_con_stile : RT @MarcoGranelliMI: Milano, la svolta per le bici parte dagli incroci: 'Automobilisti, fate largo ai ciclisti' - LamoglieCarmine : RT @MarcoGranelliMI: Milano, la svolta per le bici parte dagli incroci: 'Automobilisti, fate largo ai ciclisti' -

Ultime Notizie dalla rete : Dagli incroci Milano, la svolta per le bici parte dagli incroci: "Automobilisti, fate largo ai ciclisti" La Repubblica I (primi) numeri di New York: l’impressionante uno su tre di Djokovic nei Masters 1000

10 – i rappresentanti italiani ammessi di diritto nel tabellone del singolare maschile degli US Open. Un record per il nostro movimento – arrivato negli ultimi anni in quattro occasioni a nove presenz ...

Dagli incroci con Ronaldo e la Juve al Milan. Storia dello Shamrock Rovers

L'eliminazione nel turno successivo non ha affossato le ambizioni del club che, retrocesso agli spareggi di Europa League, ha ottenuto l'accesso ai gironi superando il Partizan Belgrado con un gol ai ...

10 – i rappresentanti italiani ammessi di diritto nel tabellone del singolare maschile degli US Open. Un record per il nostro movimento – arrivato negli ultimi anni in quattro occasioni a nove presenz ...L'eliminazione nel turno successivo non ha affossato le ambizioni del club che, retrocesso agli spareggi di Europa League, ha ottenuto l'accesso ai gironi superando il Partizan Belgrado con un gol ai ...