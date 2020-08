Crotone: altri 80 migranti arrivano in barca a vela, vengono dalla Turchia (Di lunedì 31 agosto 2020) Circa 80 migranti, che viaggiavano a bordo di un veliero sono sbarcati stamattina nel porto di Crotone. Sull'imbarcazione, proveniente dalla Turchia e rintracciata a Capo Cimiti da un'unità navale della Guardia di Finanza di Corigliano (Cs),famiglie con bambini di nazionalità siriana, irachena, curda e afgana Leggi su firenzepost

Catanzaro, domenica 30 Agosto 2020. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 152.885 tamponi.Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.477 (+34 rispetto a ieri), quelle negative sono 151.40 ...

Crotone, barca con migranti prende fuoco ed esplode al largo della costa: 3 morti e 2 dispersi

Erano in corso le operazioni di trasbordo di alcuni migranti su delle unità navali della capitaneria di porto quando una imbarcazione con a bordo decine di persone ha preso fuoco. Ancora non è chiaro ...

