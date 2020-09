Covid, in India 80mila casi in 24 ore. USA, superati i 6 milioni di contagi (Di lunedì 31 agosto 2020) L’India diventa il terzo paese al mondo per numero di contagi da coronavirus, dopo Stati Uniti e Brasile. 80mila i nuovi casi di Covid-19 registrati nel paese asiatico domenica (l'aumento maggiore di contagi in 24 ore registrato al mondo da inizio pandemia), mentre gli ultimi dati parlano di oltre 78mila nuovi casi, per 3,6 milioni di contagi totali. L'India dal 7 agosto ha un trend di contagi in costante crescita, in salita del 13,1% solo nell’ultima settimana.USA. Intanto negli Stati Uniti i numeri dell’epidemia salgono sopra i 6 milioni di casi di contagio accertati, secondo il New York Times, per oltre 183mila decessi.Il ... Leggi su blogo

