Barcellona, anche Rakitic al passo d’addio: visite mediche con il Siviglia (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Barcellona si sta avviando verso una vera e propria rivoluzione: oltre al possibile addio di Lionel Messi, anche altri calciatori sono pronti a lasciare il club catalano per iniziare una nuova avventura. Dopo la cessione di Arthur Melo al Barcellona, il centrocampo blaugrana sta per perdere un’altra grande pedina, ovvero Ivan Rakitic, che tornerà a vestire la maglia del Siviglia, con cui vinse anche l’Europa League. Il croato ha già effettuato le visite mediche quest’oggi, dunque, manca soltanto l’annuncio per concretizzare il ritorno nella squadra in cui, con ogni probabilità, chiuderà la sua carriera. Leggi su sportface

DiMarzio : #Barcellona, ai saluti anche #Suarez Il presidente del #SanLorenzo ci prova - sportface2016 : #Liga | #Barcellona, anche #Rakitic al passo d'addio: visite mediche con il #Siviglia - lazarismo : @IlVezz94 Vero, detto che io eviterei a prescindere quelli del Barcellona che minimo nei nostri classici momenti di… - napolista : #Messi, è rottura anche con i tifosi, lo hanno definito un traditore Dopo la sua assenza oggi al primo allenamento… - RmzoCalcistico : @Fefnir7 @gion1974 Non credo sia così. Anche perché il Barcellona lo voleva su chiara richiesta di Messi... E non c… -