Bambina rimane incastrata ad un aquilone gigante: il video incredibile (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ successo a Taiwan: una Bambina di tre anni è rimasta incastrata alla coda di un aquilone gigante per poi essere trascinata in aria a diversi metri d’altezza. L’incredibile scena è successa durante un festival di aquiloni che si tiene ogni anno presso il Hsinchu Science Park, nel centro della capitale. Tantissima la paura da parte degli spettatori ma, fortunatamente, la Bambina ha riportato solo qualche graffio. E una storia da raccontare per tutta la vita. Una Bambina di 3 anni viene catturata da un aquilone e viene mandata in volo durante il festival degli aquiloni di Hsinchu pic.twitter.com/Vbbd9Exz9Y — Antonio (@blusewillis) August 30, 2020 Alla scena hanno assistito le decine di amanti degli aquiloni ... Leggi su tpi

