Aquilani: «Pirlo alla Juve non è un rischio. Anche De Rossi può fare il tecnico» (Di lunedì 31 agosto 2020) Alberto Aquilani, ex giocatore di vari club italiani ed ex compagno di squadra di tanti campioni, parla così dei tecnici attuali L’ex giocatore e attuale tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, si è raccontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sugli ex campioni che hanno giocato con lui, da Pirlo a De Rossi. Pirlo – «Andrea è stato un calciatore immenso. È un ragazzo serio e ha grande personalità. Non sarà un rischio il suo debutto da allenatore su una panchina importante come quella della Juve. Gli auguro di fare il meglio possibile». DE Rossi – «Daniele è stato Anche lui un giocatore ... Leggi su calcionews24

FedeFiorentini9 : RT @Peppe_Salines: Se Tonali lo prendiamo noi diventerà il nuovo Aquilani, se lo prende il Milan il nuovo Pirlo. - eia58 : RT @Peppe_Salines: Se Tonali lo prendiamo noi diventerà il nuovo Aquilani, se lo prende il Milan il nuovo Pirlo. - aammaturo : RT @Peppe_Salines: Se Tonali lo prendiamo noi diventerà il nuovo Aquilani, se lo prende il Milan il nuovo Pirlo. - Peppe_Salines : Se Tonali lo prendiamo noi diventerà il nuovo Aquilani, se lo prende il Milan il nuovo Pirlo. -

Ultime Notizie dalla rete : Aquilani Pirlo Aquilani: “Ho le idee chiare, mi ispiro a J. Jesus. Che scoperta Iachini, ho imparato tanto” Viola News RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani

Ampio spazio al felice esito dell'incontro Conte-Zhang sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio: spazio in particolare sul faccia a faccia avvenuto ier ...

LEGA PRO: ZAULI ALLA JUVE UNDER 23, EX TECNICO DEL TERAMO AL POSTO DI PIRLO

TERAMO - Lamberto Zauli, ex allenatore, tra le altre squadre, del Teramo Calcio, è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 in Lega Pro. Zauli, classe 1971, che fino a pochi giorni fa allenava la P ...

Ampio spazio al felice esito dell'incontro Conte-Zhang sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio: spazio in particolare sul faccia a faccia avvenuto ier ...TERAMO - Lamberto Zauli, ex allenatore, tra le altre squadre, del Teramo Calcio, è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 in Lega Pro. Zauli, classe 1971, che fino a pochi giorni fa allenava la P ...