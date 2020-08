Valente: “Palermo treno importante, non è una piazza da Serie C. L’obiettivo per l’anno prossimo…” (Di domenica 30 agosto 2020) La presentazione di Nicola Valente.Dopo due stagioni trascorse con la maglia della Carrarese, il centrocampista classe '91 ha accettato la proposta del Palermo, iniziando un nuovo capitolo della sua carriera: la prossima stagione, Valente dovrà cercare di aiutare i rosanero con la sua esperienza a raggiungere l'obiettivo della promozione in Serie B.Durante il ritiro del Palermo presso la località di Petralia Sottana, il centrocampista di origini veronesi è intervenuto in conferenza stampa presentandosi così ai suoi nuovi tifosi:"Cinque stagioni di fila ai play-off, col Palermo adesso vuoi vincere? Penso che ogni giocatore punti ogni anno a fare sempre meglio e quindi il sogno è sempre quello di vincere il campionato. Il nostro obiettivo è quello di arrivare pronti per ... Leggi su mediagol

