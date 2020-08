US Open 2020: programma, orari e ordine di gioco di martedì 1 settembre (Di domenica 30 agosto 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 1 settembre agli US Open 2020. La vincitrice del Cincinnati Viktoria Azarenka torna subito in campo per affrontare Haas. In campo a New York ci saranno anche tanti italiani, cinque per la precisione: Matteo Berrettini, Andreas Seppi, Caruso, Jannik Sinner, Mager. IL programma COMPLETO Arthur Ashe Stadium dalle ore 12 – A. Murray vs Y. Nishioka a seguire K. Ahn vs S. Williams 3 dalle ore 19 – K. Muchova vs V. Williams a seguire F. Delbonis vs D. Medvedev Louis Armstrong Stadiumdallo ore 11 – N. Hibino vs G. Muguruza 10 a seguire J. Munar vs D. Thiem 2 a seguire Y. Wickmayer vs S. Kenin 2 non prima delle 17 – M. Keys 7 vs T. Babos a seguire G. Dimitrov 14 vs ... Leggi su sportface

