Speranza: 'Tamponi e quarantene, lavoriamo sulla reciprocità tra paesi europei' (Di domenica 30 agosto 2020) "Tamponi all'arrivo, divieto di accesso e transito, obbligo di quarantena. Quando prendi una misura del genere, il paese coinvolto attualmente lo vive in maniera poco friendly. Io dico: visto che ... Leggi su globalist

kiara86769608 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Agenpress : Covid-19: Speranza a Paesi Ue, 'Testiamoci reciprocamente agli aeroporti' - GervasioHya : @Corriere Il governo e il ministro Speranza sono così ossessionati dal voler essere il migliore stato del mondo c… - GervasioHya : @SkyTG24 Più tamponi per tutti ormai è un delirio nazionale capisco che il governo e Speranza vogliano essere il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Tamponi

Francia, Spagna, Italia e Germania sono i paesi coinvolti nel progetto europeo per scongiurare il blocco dei voli e la chiusura delle frontiere. Ecco cosa prevede Effettuare tamponi sia in entrata che ...AGI - "Tamponi all'arrivo, divieto di accesso e transito, obbligo di quarantena. Quando prendi una misura del genere, il paese coinvolto attualmente lo vive in maniera poco friendly. Io dico: visto ch ...