SPA: Hamilton continua la sua marcia Mondiale, disastro Ferrari (Di domenica 30 agosto 2020) Nello storico circuito di SPA, Lewis Hamilton consolida la sua leadership nel Mondiale e trova la vittoria 89 in carriera. Incubo Ferrari Cannibale Lewis. Nel circuito storico di SPA, Hamilton trova la sua vittoria numero 89 in carriera ( a -2 dal record di Schumacher) e allunga nel Mondiale Piloti. disastroso il weekend della Ferrari che per la prima volta nella sua storia non va a punti nel circuito belga. Una dimostrazione di debolezza inquietante, a pochi giorni dal doppio appuntamento in Italia con i GP di Monza e Imola. La Gara Partenza straordinaria di Charles Leclerc che nel solo primo giro riesce a guadagnare addirittura 5 posizioni, con annesso sorpasso spettacolare. L’exploit del monegasco è però una semplice illusione: già dal ... Leggi su zon

