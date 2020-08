Sorelle morte al campeggio, indagini sulle condizioni dell'albero (Di domenica 30 agosto 2020) Massam 30 agosto 2020 - "Stiamo cercando di capire se era prevedibile o meno che l'albero, per le condizioni in cui era, potesse cadere in caso di maltempo , visto che sotto c'erano spazi per le tende"... Leggi su lanazione

c_appendino : Erano nostre concittadine le sorelle di 3 e 14 anni che sono morte in un campeggio a Marina di Massa, in seguito al… - SkyTG24 : Marina di Massa, albero cade su una tenda: morte due sorelle di 3 e 14 anni. LE FOTO - Open_gol : Crolla un albero su una tenda da campeggio a Marina di Massa: morte due sorelle di 3 e 14 anni, ferita una 19enne - Noovyis : (Albero cade su una tenda in un campeggio a Marina di Massa: morte due sorelle. Donati gli organi della più grande)… - solops : Marina di Massa, morte sorelle di 3 e 14 anni che vivevano nel Torinese, Conte: “Scomparsa ci addolora profondament… -