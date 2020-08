Hezbollah: “Cooperare per evitare un vuoto politico” (Di domenica 30 agosto 2020) A quasi un mese dall’esplosione del porto di Beirut la situazione del Libano non accenna a migliorare. A rendere ancora più complicato il quadro vi è inoltre l’aumento dei casi di coronavirus nel Paese dei cedri, che ha superato i 15mila infetti nonostante il rafforzamento delle misure di contenimento del Covid-19. Ma al momento il … Hezbollah: “Cooperare per evitare un vuoto politico” InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Hezbollah “Cooperare