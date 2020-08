Formula 1 – Gp del Belgio: Hamilton davanti, incidente Giovinazzi-Russell! [LIVE] (Di domenica 30 agosto 2020) Lo abbiamo visto in versione ‘Black Panther’ in qualifica, abbassatosi la visiera lo sarà anche in gara? Lewis Hamilton pronto a dominare il Gp del Belgio partendo dalla pole position davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen, gli unici in grado di poterlo impensierire. Ferrari fuori dal Q3 delle qualifiche e lontanissime in griglia, chiamate ad una difficile rimonta. L’incognita meteo però potrebbe cambiare le carte in tavola. Il racconto del Gp del Belgio LIVE: Giro 14/44 – La Safety car lacia la pista, si riparte! Giro 11/44 – incidente Giovinazzi-Russell, macchine distrutte e bandiera gialla! Safety car in pista Giro 7/44 – Bottas chiede di poter spingere, la Mercedes lo frena. Ordine di scuderia? Giro 4/44 ... Leggi su sportfair

