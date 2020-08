Everton, pronto il colpo James Rodriguez: fissate le visite mediche (Di domenica 30 agosto 2020) L’Everton sarebbe pronto a piazzare il colpo James Rodriguez a cui avrebbe già fissato le visite mediche secondo Talksport L’Everton sarebbe molto vicino all’acquisto di James Rodriguez, attualmente in forza al Real Madrid, secondo quanto riportato da Talksport. La trattativa sarebbe infatti talmente ben avviata che il club inglese avrebbe già fissato le visite mediche per il giocatore nei prossimi giorni della prossima settimana. La squadra allenato da Carlo Ancelotti è quindi pronto a piazzare un secondo colpo dopo quello di Allan dal Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

