Elon Musk presenta il chip che connette il cervello a un computer. Possibile rivoluzione nella medicina (Di domenica 30 agosto 2020) Elon Musk presenta la nuova sfida di Neuralink: un chip in grado di connettere il cervello a un computer. Possibile rivoluzione nel mondo della medicina. Elon Musk si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, o meglio di futuro, con la sua Neuralink. Si tratta della società che si occupa di intelligenza artificiale e che si prepara a mettere a punto un sistema in grado di entrare nel cervello umano per curare malattie come paralisi, cecità e problemi legati alla frattura della colonna vertebrale. archivio Image / Spettacolo / Elon Musk / foto Imago/ImageNeuralink, Elon Musk ... Leggi su newsmondo

