Crotone, Festa rinnova fino al 2022: è ufficiale (Di domenica 30 agosto 2020) Crotone - Un'altra "Festa" per il Crotone , dopo quella per la promozione in Serie A. C'è l'annuncio ufficiale del club calabrese per il rinnovo biennale del contratto di Marco Festa , portiere classe ... Leggi su corrieredellosport

CampoFattore : #Calciomercato #Benevento: non solo #Bonaventura, sondato anche #IagoFalque #Crotone: Festa rinnova #Bologna: arriva #Vignato - sportli26181512 : Crotone, Festa rinnova fino al 2022: è ufficiale: Prolungamento biennale per il portiere classe 1992, che vanta due… - Noovyis : (Ufficiale: rinnova Festa al Crotone) Playhitmusic - - CsvCrotone : Mercoledì 26 agosto ore 20.30, festa del tesseramento A.N.P.I. Crotone - MilanClubkr : INAUGURATO A CROTONE IL MILAN CLUB DEDICATO A GENNARO GATTUSO -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Festa Crotone, Festa rinnova fino al 2022: è ufficiale Corriere dello Sport Crotone, Festa rinnova fino al 2022: è ufficiale

CROTONE - Un'altra "festa" per il Crotone, dopo quella per la promozione in Serie A. C'è l'annuncio ufficiale del club calabrese per il rinnovo biennale del contratto di Marco Festa, portiere classe ...

Crotone, ufficiale il rinnovo di Festa fino al 2022

CROTONE - Buona notizia per il Crotone, che ha già cominciato la preparazione in vista dell'imminente stagione di Serie A. C'è l'annuncio ufficiale del club calabrese per il rinnovo biennale del contr ...

CROTONE - Un'altra "festa" per il Crotone, dopo quella per la promozione in Serie A. C'è l'annuncio ufficiale del club calabrese per il rinnovo biennale del contratto di Marco Festa, portiere classe ...CROTONE - Buona notizia per il Crotone, che ha già cominciato la preparazione in vista dell'imminente stagione di Serie A. C'è l'annuncio ufficiale del club calabrese per il rinnovo biennale del contr ...