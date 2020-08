Covid, in Umbria 243 positivi ma solo un caso in terapia intensiva: zero decessi da due mesi (Di domenica 30 agosto 2020) Il ritorno dalle vacanze - la fine dell'estate in genere - era considerato una pericolosa tappa della pandemia ancora in corso da Coronavirus. Una tappa da bollino rosso ad alto rischio seconda ondata ... Leggi su perugiatoday

