Covid, contagi in crescita nel Sannio: un nuovo positivo anche nel Capoluogo (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSale il numero di contagiati da Covid-19 nel Sannio. Ieri erano 17, oggi sono 21. E’ il dato che emerge dal consueto bollettino diramato dall’Asl Benevento. La crescita dei positivi è dovuta ai tre nuovi casi segnalati a San Nicola Manfredi (leggi qui) e a un ulteriore tampone positivo registrato su un cittadino residente nel Capoluogo. Di seguito, l’aggiornamento dell’azienda sanitaria: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

