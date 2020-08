Covid-19, De Luca: 'Piano Campania funziona, avanti con individuazione ossessiva contagi' (Di domenica 30 agosto 2020) Covid-19, nuovo record di contagi in Campania: 270 in 24 ore 30 agosto 2020 'Da quando con l' ordinanza regionale del 12 agosto la Regione Campania ha reso obbligatori i tamponi e l' isolamento ... Leggi su salernotoday

matteosalvinimi : Salerno, milioni di euro di soldi pubblici buttati dal signor De Luca in un ospedale Covid mai inaugurato, una verg… - AMorelliMilano : Luca si è tolto la vita nel suo ristorante. Temeva di essere travolto dai debiti nel caso di un nuovo #lockdown. Un… - gigicasciello : Secondo la vulgata è stato merito del presidente della Regione De Luca se il covid è stato “contenuto” in Campania.… - Luca_zone : RT @GPasqui: Sospeso #IoeTe, il programma di Pierluigi Diaco (da domani verrà sostituito da #LaVitainDirettaEstate). Secondo l'Ansa una per… - Luca_zone : RT @see_lallero: Il Fatto Quotidiano riferisce che per via di un caso di positività al Covid nel gruppo di lavoro di #ioete, la trasmission… -