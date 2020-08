Coronavirus: il bollettino dei contagi in Piemonte (Di domenica 30 agosto 2020) TORINO I numeri di oggi: 57 guariti, un decesso e sessanta nuovi casi. 26.820 pazienti guariti e 473 in via di guarigione Oggi, domenica 30 agosto, l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha ... Leggi su gazzettadalba

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 agosto: 1.365 nuovi casi e 4 morti nelle ul... - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 30 agosto: 1365 nuovi casi e 4 morti [a cura di AGNESE ANANASSO] [aggiornamento… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 30 agosto: calano nuovi casi (e tamponi), sono 1.365 - EmilioBerettaF1 : Coronavirus, il bollettino di oggi 30 agosto: 1365 nuovi casi (ieri erano 1444) e 4 morti (+3) - RunPierwork13 : Coronavirus, il bollettino di oggi 30 agosto: 1365 nuovi casi (ieri erano 1444) e 4 morti (+3) -