“Conte osannava quell'accordo ma…”. Chirico, emergenza migranti: italiani abbandonati e Lampedusa in rivolta (Di domenica 30 agosto 2020) “Quasi 900 migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime 48 ore mentre tre nigeriani positivi al coronavirus prendono a morsi i medici per fuggire. Come prevedibile, l'accordo di Malta così osannato da Giuseppe Conte e stampa compiacente ha prodotto zero”. Così Annalisa Chirico ha commentato l'emergenza rappresentata dall'immigrazione clandestina, ma taciuta dal governo. “L'Italia da sola fino a quando?”, si domanda la giornalista de Il Foglio, che giustamente pone l'attenzione sulla situazione esplosiva di Lampedusa. Nella notte lo sbarco di circa 450 migranti arrivati a bordo di un peschereccio ha alimentato ulteriormente le tensioni: fra l'hotspot dell'isola e il centro di accoglienza ci sono 1.526 migranti, un ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoConte osannava