Amici 20, ai casting anche il ballerino Federico Pietrucci? (Di domenica 30 agosto 2020) In questi giorni, si stanno tenendo i casting della nuova edizione di 'Amici' in partenza, a novembre 2020, su Canale 5 con la fase della scuola. La pagina Instagram Amicii news è convinta che, ai provini, si sia presentato anche una vecchia conoscenza del programma, ovvero Federico Pietrucci, il ballerino che, lo scorso anno, dovette abbandonare, il programma a ridosso della scuola, per un brutto infortunio. Sarà davvero così? 30 agosto 2020 17:27. Leggi su blogo

Amici 20 scalda i motori. In attesa di scoprire dove verrà trasmesso il daytime della fortunata trasmissione di Maria De Filippi, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni per quel che riguarda i ca ...

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata confermata ed inizierà tra ottobre e novembre. Manca ancora un po’ di tempo ma i casting sono iniziati e andati avanti durante l’estate, nono ...

Amici 20 scalda i motori. In attesa di scoprire dove verrà trasmesso il daytime della fortunata trasmissione di Maria De Filippi, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni per quel che riguarda i ca ...