“Abbiamo trovato del sangue”. Viviana e Gioele, il luminol rivela tracce ematiche: ora potrebbe cambiare tutto (di nuovo) (Di domenica 30 agosto 2020) Sono state trovate delle tracce ematiche, nella notte, durante i rilievi con luminol eseguiti nei boschi di Caronia (Messina), nei pressi del luogo in cui è stato trovato il corpicino del piccolo Gioele. Ma non si sa se appartengono ad animali o all’uomo. A darne conferma è l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, che ha partecipato agli accertamenti durati tutta la notte. Sono stati fatti anche dei prelievi da alcuni animali, cani e suini, per poi tracciarne il Dna. E oggi nella zona sono in corso nuovi controlli. Due squadre dei vigili del fuoco sono arrivate con pale, picconi e diverse scatole. I vigili del fuoco sono scesi proprio nella zona del ritrovamento dei resti del bambino, a circa 300 metri dal luogo in cui è stata trovata la madre ... Leggi su caffeinamagazine

