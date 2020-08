Usa: muore a 43 anni Chadwick Boseman, star di Black Panther (Di sabato 29 agosto 2020) Chadwick Boseman – star di uno di “Black Panther”, film di superoi targato Marvel – è morto a 43 anni, in seguito ad un cancro al colon. L’attore, che non aveva mai parlato pubblicamente della sua malattia – diagnosticata per la prima volta nel 2016 – aveva ha continuato a lavorare sui principali film di Hollywood. “È stato l’onore della sua carriera dare vita a Re T’Challa in Black Panther”, si legge in una dichiarazione pubblicata sugli account dei social media di Boseman. “È morto a casa sua, con al fianco la moglie e tutta la sua famiglia”. A Boseman va intestato un primato: ha interpretato il primo supereroe nero ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Flavio Tosi disse che tutto ciò che Salvini tocca “muore”, o meglio che il cazzaro usa gli altri come trampolini di… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa muore Coronavirus nel mondo, muore Cain, candidato Usa alla presidenza. Positiva la moglie di Bolsonaro la Repubblica Coronavirus, in Francia oltre 7.300 casi in 24 ore. Macron: "Non escludo nuovo lockdown"

Roma, 28 agosto 2020 - L'Europa ormai sta vivendo la seconda ondata dell'epidemia di Coronavirus. Un incubo che sta diventando di giorno in giorno una realtà: spaventano gli oltre 7.300 casi accertati ...

Come funzionano i servizi cinesi

Dai tempi dell’imperatrice Wu Chao che crea, nel 625 d.C, il primo servizio di intelligence cinese, molto è cambiato ma si potrebbe dire anche che alcuni tratti non si sono del tutto trasformati, così ...

Roma, 28 agosto 2020 - L'Europa ormai sta vivendo la seconda ondata dell'epidemia di Coronavirus. Un incubo che sta diventando di giorno in giorno una realtà: spaventano gli oltre 7.300 casi accertati ...Dai tempi dell’imperatrice Wu Chao che crea, nel 625 d.C, il primo servizio di intelligence cinese, molto è cambiato ma si potrebbe dire anche che alcuni tratti non si sono del tutto trasformati, così ...