Ufficiale: Bologna, ceduto Cassandro al Cittadella (Di sabato 29 agosto 2020) Il Bologna ha ufficialmente comunicato la cessione al Cittadella del difensore Tommaso Cassandro. Questa la nota del club rossoblù: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto all’AS Cittadella il diritto alle prestazioni sportive del difensore Tommaso Cassandro a titolo definitivo con facoltà di riacquisto del giocatore nella stagione 2022-23″. Foto: sito Ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

