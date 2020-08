Tarì, “Open!” dal 2 al 5 ottobre con 480 aziende in vetrina (Di sabato 29 agosto 2020) Dal 2 al 5 ottobre il Tarì di Marcianise ospiterà quattro giorni di business con OPEN!, il format innovativo per il mercato B2B, in cui dettaglianti e operatori del settore orafo potranno scoprire le nuove collezioni di gioielleria per la stagione fall/winter 20/21 con la garanzia di un’esperienza di visita e acquisto libera, profilata ed in sicurezza. Con la partecipazione di 480 aziende, tra quelle operative tutto l’anno presso il Centro e quelle invitate per l’occasione, l’appuntamento è il più consistente momento di incontro d’affari dedicato all’universo del gioiello italiano. OPEN! rilegge le regole dell’accoglienza, consolidato punto di forza de il Tarì: spazio dunque agli spostamenti in autonomia dei visitatori professionali, parcheggi gratuiti per i quattro giorni ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #CentroOrafo Il #Tarì, “#Open!” dal 2 al 5 #ottobre con 480 #aziende in #vetrina -