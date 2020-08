SMA: lo studio RESPOND analizza i bisogni dei pazienti (Di sabato 29 agosto 2020) SMA: nuovo studio su pazienti con bisogni clinici insoddisfatti. RESPOND ha l’obiettivo di fornire ulteriori dati per le scelte terapeutiche Biogen ha annunciato l’intenzione di iniziare un trial clinico globale di fase 4, RESPOND, per esaminare i benefici e valutare la sicurezza del trattamento con nusinersen nei neonati e nei bambini con Atrofia Muscolare Spinale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Atrofia muscolare spinale: l’agenzia statunitense Fda approva il risdiplam. Sarà il primo farmaco orale per pazienti pediatrici e adulti L’Fda ha autorizzato il risdiplam facendone il primo trattament ...“L'FDA ha di recente approvato l'uso di risdiplam per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA), in tutte le forme cliniche della patologia sopra i due mesi di età". Così Riccardo Masson, ri ...