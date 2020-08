Sanità, Speranza “Dall'1 settembre superticket abolito” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1 settembre. Il superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

Martedì primo settembre scompare, dopo nove anni, il superticket. Si tratta della tassa che aggiungeva una quota al tradizionale ticket, che resta in vigore, ed era stata introdotta da Berlusconi e Tr ...

Roma, 29 ago. (askanews) - "Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a di ...

