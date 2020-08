Passare a Android, guida al cambio di cellulare (Di sabato 29 agosto 2020) Se siete stufi delle restrizioni del sistema operativo iOS della Apple e volete provare di meglio, prima di fare il salto da iPhone ad Android vale la pena sapere cosa aspettarsi, come regolarsi, come trovare tutte le funzioni, come configurare il cellulare e quali differenze ci sono, visto che non sempre ritroveremo i tasti e le gesture a cui eravamo abituati su un iPhone (ancor più se utilizzavamo un iPhone X o successivi).Anche se entrambi i sistemi operativi hanno dei pro e dei contro, spesso gli utenti iOS si trovano frustrati dai blocchi insopportabili imposti dalla Apple che impediscono di usare il cellulare come si farebbe con un normale computer.In questo post vi mostreremo quindi le differenze principali tra Android e iOS e come fare il passaggio da iPhone a Android in tutta ... Leggi su navigaweb

FurnoDaniele : @domenicopanacea Se non sbaglio qualche anno fa aveva consigliato persino ai dipendenti di passare ad Android ??. - euro_coma : @VaeVictis Qualche utente Android ha un'alternativa: potrebbe passare ad un sistema senza Google, come quello di e-… - Tommy_JP_91 : @EmpfindsamerS @VaeVictis No purtroppo. Android aggiorna in automatico i servizi Google. Quelli non si possono bloc… - Matteo86057623 : Ragazzi io ho sempre usato Android e mai IOS come sistema operativo vi chiedo se qualcuno mi consiglia di passare a… - gigibeltrame : Come passare i contatti da Android a iPhone #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Passare Android Come passare da Android ad iPhone Fastweb.it Passa a Vodafone: ecco le migliori offerte del momento

Continua la vera e propria competizione tra le più famose compagnie telefoniche. Per alzare l’asticella, soprattutto Vodafone e TIM hanno continuarto a sfidarsi con offerte 5G che includono al loro in ...

Android Auto contro Apple CarPlay: ecco quale scegliere

La battaglia tra Google e Apple si è ormai spostata anche sul lato auto. Sono sempre di più infatti le automobili che integrano nel proprio sistema di infotainment, dando vita ad una sfida tra Android ...

Continua la vera e propria competizione tra le più famose compagnie telefoniche. Per alzare l’asticella, soprattutto Vodafone e TIM hanno continuarto a sfidarsi con offerte 5G che includono al loro in ...La battaglia tra Google e Apple si è ormai spostata anche sul lato auto. Sono sempre di più infatti le automobili che integrano nel proprio sistema di infotainment, dando vita ad una sfida tra Android ...