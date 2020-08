Pamela Barretta furia incontrollabile verso Enzo | Anticipazioni Uomini e Donne (Di sabato 29 agosto 2020) Durante le prime registrazioni di Uomini e Donne, Pamela Barretta sembra una furia incontrollabile verso Enzo Capo. Scopriamo le Anticipazioni di cosa si sono detti al trono over e lo sfogo della dama sui social. Nei giorni scorsi ci sono state le prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Tra l’altro, a sorpresa, … L'articolo Pamela Barretta furia incontrollabile verso Enzo Anticipazioni Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MondoTV241 : ANTICIPAZIONI UeD, lite tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, lei abbandona lo studio #PamelaBarretta #enzocapo… - zazoomblog : Uomini e Donne Pamela Barretta stronca Enzo Capo: “Morto di fama!” - #Uomini #Donne #Pamela #Barretta - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne: in studio anche Pamela Barretta ed Enzo Capo - infoitcultura : Uomini e Donne, Anticipazioni prima Registrazione: Pamela Barretta e Enzo Capo si scontrano duramente - BlogUomini : Pamela Barretta dice no ad un ritorno nel trono Over di Uomini e donne -