Pace tra Di Maio e Zingaretti. Renzi "via il bicameralismo" (Di sabato 29 agosto 2020) AGI - Potrebbe essere l'introduzione della sfiducia costruttiva la chiave di volta per arrivare al varo della nuova legge elettorale. Perchè, dopo l'appello di Nicola Zingaretti agli alleati, subito raccolto da Luigi Di Maio, è oggi Matteo Renzi a lasciare intravedere uno spiraglio nello stretto sentiero che porta alla legge elettorale. L'apertura di Renzi Renzi, va sottolineato, rimane un sostenitore del Sindaco d'Italia, quel modello che declina su scala nazionale il sistema di elezione dei sindaci. Ma, ammette, "se si fa il proporzionale, allora si elimina anche il bicameralismo e si mette la sfiducia costruttiva. E' il sistema tedesco". Un varco, quello aperto da Renzi, in cui il Partito Democratico sembra pronto ad infilarsi. E quella del Pd ... Leggi su agi

AGI - Potrebbe essere l'introduzione della sfiducia costruttiva la chiave di volta per arrivare al varo della nuova legge elettorale. Perchè, dopo l'appello di Nicola Zingaretti agli alleati, subito ...

Svezia, corteo anti-musulmani: violenza e scontri con la polizia

Esplode la violenza di piazza dell'ultradestra anti-islamica nella Svezia che (specie dopo il 2015) è il Paese dell´Unione europea col maggior numero di migranti per abitante. Per tutta la notte centi ...

Esplode la violenza di piazza dell'ultradestra anti-islamica nella Svezia che (specie dopo il 2015) è il Paese dell´Unione europea col maggior numero di migranti per abitante. Per tutta la notte centi ...