Migranti, la nave di Bansky: “Abbiamo 219 profughi e un morto”. Guardia Costiera in soccorso (Di sabato 29 agosto 2020) La nave di Bansky ha soccorso Migranti in difficoltà nel Mediterraneo. In aiuto la Guardia Costiera. ROMA – La Guardia Costiera ha raggiunto la nave di Bansky per iniziare il trasbordo dei Migranti che si trovano sopra l’imbarcazione dell’artista inglese. L’aiuto è arrivato dopo l’appello arrivato in un tweet. “Abbiamo dato assistenza ad 130 altre persone – si leggeva nel post – tra cui molte donne e bambini, e nessuno ci sta aiutando. Stiamo raggiungendo lo stato di emergenza. Abbiamo immediato bisogno di assistenza dalla Guardia Costiera italiana e dalle Forze Armate di Malta. Stiamo salvando 219 ... Leggi su newsmondo

