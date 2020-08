La candidata di Fratelli d’Italia a Latiano chiede scusa a Giorgia Meloni per la ‘teoria del complotto’ sul caso Briatore (Di sabato 29 agosto 2020) Quel paradossale post Facebook non esiste più. Teodora Tiziana Rizzo ha deciso di cancellarlo dopo le polemiche e ora, a tre giorni di distanza, ha chiesto scusa a Giorgia Meloni e al suo partito per quanto scritto. La candidata sindaco di Fratelli d’Italia a Latiano (in provincia di Brindisi) aveva palesato due teorie del complotto dietro al contagio di Flavio Briatore. Due tesi fantascientifiche che hanno creato imbarazzo – seppur non esternato pubblicamente – all’interno di FdI. LEGGI ANCHE > La candidata di Fratelli d’Italia e il ‘virus programmato’ (con tanto di untore ad hoc) per ‘punire’ Briatore Inizialmente, dopo le critiche, si era ... Leggi su giornalettismo

massimo_fares : RT @laura_maffi: Le parole della candidata sindaco di Fratelli d'Italia a Latiano, in provincia di #Brindisi, rappresentano al 'peggio' la… - nanni_antonio : RT @laura_maffi: Le parole della candidata sindaco di Fratelli d'Italia a Latiano, in provincia di #Brindisi, rappresentano al 'peggio' la… - laura_maffi : Le parole della candidata sindaco di Fratelli d'Italia a Latiano, in provincia di #Brindisi, rappresentano al 'pegg… - angelo60985209 : RT @ElisabettaGall7: Portatori di virus e dove trovarli. Questa signora è candidata sindaco con Fratelli d’Italia a Latiano, Brindisi. #B… - giuseppe6530 : RT @PieraBelfanti: Sono questi i candidati che propongono gli intelligentoni di #fratelliditalia ? Ha persino cancellato il testo ma qui s… -

Ultime Notizie dalla rete : candidata Fratelli Post su covid e polemiche: candidata sindaco si scusa pubblicamente BrindisiReport “Questo o quello pari (non) sono”. Il Fronte del Sì e il Fronte del No al referendum sul taglio dei parlamentari.

Con la netta presa di posizione dell’ex premier e fondatore dell’Ulivo, Romano Prodi, via un editoriale pubblicato ieri sul quotidiano Il Messaggero cui il Professore collabora, il ‘Fronte del No’ al ...

Per Rossi è sfida a due: «Dopo Palazzi diamo speranza a Mantova»

MANTOVA. «Chiedo al sindaco uscente: ai nostri giovani lasciamo solo debiti da pagare in una città fantasma? Penso che oggi, in una situazione che anche Mario Draghi ha definito post bellica, abbiamo ...

Con la netta presa di posizione dell’ex premier e fondatore dell’Ulivo, Romano Prodi, via un editoriale pubblicato ieri sul quotidiano Il Messaggero cui il Professore collabora, il ‘Fronte del No’ al ...MANTOVA. «Chiedo al sindaco uscente: ai nostri giovani lasciamo solo debiti da pagare in una città fantasma? Penso che oggi, in una situazione che anche Mario Draghi ha definito post bellica, abbiamo ...