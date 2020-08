James Hunt, il bello e maledetto della Formula 1 (Di sabato 29 agosto 2020) Londra, giugno 1993. Un uomo stava giocando a biliardo con un suo amico. Si trattava di una specie di addio al celibato: poco prima, l’uomo aveva chiesto la mano via telefono alla sua donna. Ad un certo punto, però, l’uomo smise di giocare. “non mi sento bene“, gli disse, e rientrò a casa sua, a Wimbledon. Il giorno dopo venne ritrovato morto sul suo letto, con il telefono in mano: aveva cercato di chiamare i soccorsi. La causa del decesso fu un attacco cardiaco. Quell’uomo era James Hunt. Finisce nella maniera più triste e tragica la vita di una leggenda della Formula 1, un pilota che ha fatto la storia dello sport. Non solo con il suo talento in pista, che gli valse il titolo mondiale nel 1976, ma anche al di fuori. La sua personalità da ... Leggi su sport.periodicodaily

