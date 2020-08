Italia, Jorginho e Tonali dovranno aspettare l’esito dei tamponi (Di sabato 29 agosto 2020) I convocati stanno arrivando a Coverciano, ma Jorginho e Tonali dovranno ancora attendere Dopo le convocazioni di Roberto Mancini per gli impegni della Nazionale in Nations League contro Bosnia (4 settembre) e Olanda (7 settembre), i calciatori azzurri stanno giungendo pian piano nel ritiro di Coverciano. Saranno assenti, però, Sandro Tonali e Jorginho ancora in isolamento. I due centrocampisti di aggregheranno al gruppo una volta conosciuto l’esito del tampone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

totofaz : @WINDSONKLAUS In Parma Inter e Inter Fiore di Coppa Italia giocavamo 3-4-1-2, quindi compiti non da regista puro. I… - EastCoastCalcio : @azzurri Donnarumma DAmbrosio-Acerbi-Bastoni-Biraghi Tonali-Jorginho-Barella Zaniolo-Immobile-Insigne #Azzurri #Italia - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #NationsLeague, Italia: prima chiamata per #Bastoni, #Locatelli e #Caputo. Torna #Chiellini. #Mancini ne chiama 37 per… - Sport_Mediaset : #NationsLeague, Italia: prima chiamata per #Bastoni, #Locatelli e #Caputo. Torna #Chiellini. #Mancini ne chiama 37… - mauriciormcf : Italia (aún sin Verratti) concentra mucho talento del medio hacia adelante. Jorginho, Barella, Sensi, Castrovilli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Jorginho Con Barella, Sirigu e Cragno l’Italia di Mancini è un po’ sarda La Nuova Sardegna Italia, Jorginho e Tonali dovranno aspettare l’esito dei tamponi

Saranno assenti, però, Sandro Tonali e Jorginho ancora in isolamento. I due centrocampisti di aggregheranno al gruppo una volta conosciuto l’esito del tampone.

Torna al lavoro l’Italia di Mancini dopo più di nove mesi

A Coverciano gruppo extralarge e squadra dentro una sorta di bolla anti-Covid: venerdì c’è la Bosnia in Nations League. Poi l’Olanda TORINO. Salire sulla giostra del gol azzurra sembrava il gioco più ...

Saranno assenti, però, Sandro Tonali e Jorginho ancora in isolamento. I due centrocampisti di aggregheranno al gruppo una volta conosciuto l’esito del tampone.A Coverciano gruppo extralarge e squadra dentro una sorta di bolla anti-Covid: venerdì c’è la Bosnia in Nations League. Poi l’Olanda TORINO. Salire sulla giostra del gol azzurra sembrava il gioco più ...