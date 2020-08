I neri vengono uccisi, ma gli intellettuali si attaccano a stronzate come l’abbronzatura di Di Maio (Di sabato 29 agosto 2020) L’abbronzatura è una volgarità. Sì, va bene: Jacqueline Kennedy Onassis nuda a Skorpios, e altre poche eccezioni. Ma, prima di lei, c’erano stati troppi secoli in cui i braccianti avevano la pelle colorata dal sole e le signore si coprivano con cappelli a falda larga, perché il nostro cervello non registri comunque che, se sei abbronzato, sei un buzzurro. Con l’aggravante d’essere, l’abbronzatura, il rifugio delle bruttine convinte che la pelle dorata le renderà bellocce. Una mia amica che si occupa di estetica (quella delle creme idratanti, non quella di Cacciari) mi racconta che a settembre l’italiana media tocca sgridarla perché smette di usare detergenti (sì, insomma: di lavarsi la faccia) timorosa che essi le tolgano strati d’abbronzatura. Si affeziona alle proprie cellule ... Leggi su linkiesta

