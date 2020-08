Gran Premio Mugello, tornano gli spettatori: 3mila biglietti in vendita (Di sabato 29 agosto 2020) Paolo Poli, AD di Mugello Circuit Spa, ha confermato che al Gran Premio del Mugello ci saranno 3mila spettatori. Grandi novità all’orizzonte per la Formula 1. Dopo un’inizio di stagione “a porte chiuse” finalmente gli spettatori potranno tornare a vedere una gara dal vivo. L’occasione è il Gran Premio del Mugello che si correrà il prossimo 13 settembre. L’annuncio arriva da Paolo Poli, amministratore delegato di Mugello Circuit Spa, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Potranno entrare al massimo 3mila persone al giorno, che saranno divise tra le tribune in modo da rispettare il distanziamento sociale. ... Leggi su bloglive

