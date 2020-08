Flavio Briatore dimesso dall’ospedale: ecco dove trascorrerà la quarantena (Di sabato 29 agosto 2020) Sabato 29 agosto le dimissioni di Flavio Briatore dall’ospedale dove l’imprenditore settantenne proprietario del Billionaire era stato ricoverato domenica scorsa (anche se la notizia si è diffusa solo lunedì), risultando poi positivo al test per il Covid-19. Briatore proseguirà l’isolamento a casa, come reso noto dall’ospedale Irccs San Raffaele di Milano. “L’Irccs Ospedale San Raffaele – hanno fatto sapere dalla struttura – rende noto che domani mattina (oggi, ndr) sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus SARS-Cov-2”. Il patron del ... Leggi su caffeinamagazine

