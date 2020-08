E' morto l'attore Chadwick Boseman, “Black Panther” dell'universo Marvel (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – E' morto all'età di 43 anni l'attore statunitense Chadwick Boseman. Da 4 anni lottava contro un tumore al colon. Dal 2014 ha interpretato il ruolo del re T'Challa, alias Pantera Nera, in quattro film Marvel: “Captain America: Civil War”, “Black Panther”, “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”.In precedenza era stato, tra l'altro, protagonista del film biografico “Get on Up – La storia di James Brown”, oltre ad aver firmato opere teatrali (tra cui “Deep Azure”, portata in scena dalla Congo Square Theatre Company a Chicago) e ad aver scritto, diretto e prodotto vari cortometraggi.“E' con incommensurabile dolore che confermiamo la tragica scomparsa di ... Leggi su iltempo

