Dzeko, si alla Juve. Napoli, Osimhen show (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA - Edin Dzeko ha detto si alla Juventus . Inizia così un domino di giocatori che darà il via al mercato della Serie A con Milik che finirà in giallorosso e Under al Napoli . L'Inter intanto è ad ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : Repubblica: 'Dzeko alla Juve , Milik alla Roma e Under al Napoli: entro il 31 agosto si decide tutto. Ieri il procu… - Gazzetta_it : #Dzeko sì o no? La #Juventus ha già l’accordo e #Milik apre alla #Roma - CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? #Dzeko, sì alla #Juve ?? #Trigoria caos, ritiro sospeso: 4 casi di… - SabirBoss17 : RT @VlnN94: Magari sbaglio e andrà via, ma la situazione Dzeko mi sembra una grande pagliacciata che porterà alla sua permanenza. E l'inco… - giacomo94_ : RT @BadPaskua: #Juventus : vogliono #Dzeko per cacciare #Higuain ormai questi navigano a vista per evitare gli scogli, un barcone alla deri… -