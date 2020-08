Danilo Dolci in Irpinia (Di sabato 29 agosto 2020) Lo scorso mercoledi allo Sponz’Acqua diretto da Vinicio Capossela, Goffredo Fofi, introdotto dall’artista di origini irpine, ha tenuto una sorta di lectio magistralis di un’ora e mezza sull’attivista, poeta e scrittore di Sesana che ha vissuto in Sicilia con le sue iniziative e lotte per più di mezzo secolo. Scomparso nel 1997, Danilo Dolci è stato maestro di tanti attivisti sociali, pacifisti e meridionalisti degli ultimi 60 anni.Il festival di quest’anno - in formato ridotto a causa dell’emergenza Covid-19 - ha avuto come cornice tematica l’acqua e, naturalmente, diversi comuni dell’Irpinia, l’Italia “dell’osso” (un appennino difficile da coltivare e da cui ricavare opportunità di sviluppo e anche di sopravvivenza) come l’avrebbe ... Leggi su huffingtonpost

paolomossetti : Sembra che Melania Trump abbia citato Cesare Pavese e Danilo Dolci. - GiovanniRota52 : RT @Ansa_Fvg: Pahor, Trieste festeggia 107 anni nella 'sua' piazza Oberdan. Celebrazioni Comitato Danilo Dolci, con figlia scrittore, Maja… - patrizia_madile : RT @Ansa_Fvg: Pahor, Trieste festeggia 107 anni nella 'sua' piazza Oberdan. Celebrazioni Comitato Danilo Dolci, con figlia scrittore, Maja… - Ansa_Fvg : Pahor, Trieste festeggia 107 anni nella 'sua' piazza Oberdan. Celebrazioni Comitato Danilo Dolci, con figlia scritt… - starkbuckz : Danilo Dolci, sociologo, poeta e attivista della nonviolenza italo-sloveno -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Dolci Danilo Dolci in Irpinia L'HuffPost Danilo Dolci in Irpinia

Lo scorso mercoledi allo Sponz’Acqua diretto da Vinicio Capossela, Goffredo Fofi, introdotto dall’artista di origini irpine, ha tenuto una sorta di lectio magistralis di un’ora e mezza sull’attivista, ...

Palermo, "recupero" in aula o in video: riapre la scuola, primo rebus

Le scuole superiori palermitane si apprestano ad accogliere da 5mila a 10mila studenti per i corsi di recupero. In questi giorni, con l’aiuto dei propri staff, i presidi stanno definendo gli ultimi de ...

Lo scorso mercoledi allo Sponz’Acqua diretto da Vinicio Capossela, Goffredo Fofi, introdotto dall’artista di origini irpine, ha tenuto una sorta di lectio magistralis di un’ora e mezza sull’attivista, ...Le scuole superiori palermitane si apprestano ad accogliere da 5mila a 10mila studenti per i corsi di recupero. In questi giorni, con l’aiuto dei propri staff, i presidi stanno definendo gli ultimi de ...